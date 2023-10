Vertice Ue a Granada, allargamento e migranti al centro

Questa mattina al Palazzo dei Congressi di Granada è iniziato l'incontro informale organizzato dalla presidenza spagnola dell'Unione Europea. Si tratta del secondo giorno di riunione dei leader europei in Andalusia, dopo il summit della Comunità politica europea di ieri, al quale hanno partecipato 45 capi di Stato o di governo, tra cui Volodymyr Zelensky. Nel corso della riunione odierna si discuteranno i principali temi quali l'autonomia strategica dell'Ue, dal punto di vista economico e della difesa, l'allargamento e le riforme istituzionali, nonché l'immigrazione, che sarà oggetto del pranzo di lavoro. Al termine della riunione è prevista una Dichiarazione di Granada, tuttavia, Polonia e Ungheria hanno posto un veto sulla questione migranti. Prima della riunione, i leader hanno visitato l'Alhambra, seguita da una cena, ed hanno ricevuto l'accoglienza del re Felipe e della regina Letizia. Il re Felipe, dopo aver incontrato Zelensky, ha tenuto un discorso davanti ai suoi ospiti, invitando a una "vera pace" in Ucraina e sottolineando la storia di Granada come "esempio di fusione culturale" in Europa.