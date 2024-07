Vertice Cpe, Starmer invoca 'nuovi legami in Europa'

Un appello a creare "rinnovati legami di amicizia e di fiducia in Europa" è stato lanciato dal premier britannico Keir Starmer in apertura del vertice della Comunità Politica Europea (Cpe): forum paneuropeo di nazioni dell'Ue. Starmer, si è poi rivolto alla sua destra al presidente ucraino Volodymyr Zelensky per invocare un comune impegno in difesa "della libertà e della democrazia". Ha inoltre parlato d'immigrazione illegale, evocando la necessità di una cooperazione internazionale e paneuropea per contrastarla in modo "efficace" e non con "espedienti" retorici.