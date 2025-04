Vertenza contratto: appello dei sindacati per ripresa trattative con Federmeccanica

"Questa mattina abbiamo incontrato i segretari generali della Fiom Cgil, della Fim Cisl e della Uilm, Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella". Lo annunciano Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein. "Nel corso dell'incontro abbiamo avuto modo di approfondire le criticità legate alla vertenza per il rinnovo del contratto, ferma per il rifiuto di Federmeccanica e Assistal di sedersi al tavolo sulla base della proposta avanzata dai sindacati e fondata sull'attuale struttura contrattuale. In un momento di particolare difficoltà dell'industria italiana ci pare quantomai urgente e necessario che la trattativa tra le parti riprenda il prima possibile. Ristabilire un quadro di corrette relazioni industriali va nell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici, delle imprese e del Paese. Per questo vogliamo ribadire la nostra richiesta alla parte datoriale affinché riavvii al più presto la trattativa interrotta", concludono.