Verstappen vince Gp Messico, Leclerc terzo

Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gran Premio del Messico sulla pista dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Per l'olandese è la 51/a vittoria in carriera. Alle sue spalle il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes. Terzo e quarto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che erano partite dalla prima fila. Quinto al traguardo Lando Norris con la McLaren. La gara è stata interrotta a metà dei giri disputati per un incidente a Kevin Magnussen, uscito comunque illeso dalla sua Haas.