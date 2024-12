Verso slittamento al 16 approdo in Aula pdl su Corte Conti

Si va verso uno slittamento dell'approdo in Aula alla Camera della proposta di legge sulla riforma della Corte dei Conti a firma dell'ex capogruppo di FdI Tommaso Foti, ora ministro. L'ufficio di presidenza delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia - secondo quanto viene riferito - ha preso atto dell'impossibilità di concludere i lavori in commissione compatibilmente con l'approdo in Aula previsto per il 9 dicembre e propone di avanzare la richiesta alla presidenza della Camera di un posticipo dell'esame a partire dal 16 dicembre. Secondo quanto viene riferito da fonti di maggioranza sarebbe, tra l'altro, atteso un emendamento con aggiustamenti al testo.