Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
8 lug 2025
Verso rilievi dall'Ue all'Italia su Unicredit-Banco

La Commissione europea invierà una lettera al Governo italiano contro i limiti imposti nell'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit in base al golden power. Si tratterà in questa fase solo di una comunicazione alla quale l'esecutivo potrà rispondere e solo in un secondo momento ci sarà un'eventuale decisione dell'esecutivo comunitario. E' quanto si apprende a Bruxelles. Il tema sul tavolo, come noto, è relativo al fatto che in base alle norme europee sulle concentrazioni solo la Commissione può imporre delle condizioni all'operazione. La lettera potrebbe venir inviata già domani. Sul tema la Commissione Ue non commenta.

