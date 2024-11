Verso ok al salva-Milano, in Aula alla Camera in settimana

Si va verso l'ok alla norma cosiddetta 'salva-Milano' la misura interpretativa della legge sull'urbanistica che consentirebbe di sbloccare una serie di cantieri anche nel capoluogo lombardo. Le commissioni Ambiente e attività produttive della Camera dovrebbe infatti dare l'ok domani sera al provvedimento sulla rigenerazione urbana che approderebbe in Aula in settimana con l'emendamento di Tommaso Foti (che riprende proposte di FdI e Pd). Il testo, che deve poi passare al Senato, stabilisce che l'ok preventivo di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non sia obbligatorio in caso di costruzione di nuovi immobili su lotti che si trovano in ambiti edificati e urbanizzati, in caso di sostituzione di edifici esistenti o interventi su edifici esistenti in ambiti edificati.