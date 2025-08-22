Martedì 19 Agosto 2025

22 ago 2025
Venice4Palestine a Biennale, 'condannate il genocidio'

Con le adesioni di centinaia di artisti, da Bellocchio a Golino

Una lettera aperta nella quale si esortano le istituzioni e i settori del cinema, dell'arte, della cultura e della formazione a essere più coraggiosi e chiari nella condanna del genocidio in corso a Gaza e della pulizia etnica in tutta la Palestina per mano del governo e dell'esercito israeliani. L'hanno inviata alla Biennale e alla Mostra del Cinema, centinaia di esponenti del cinema italiano e internazionale riunitisi sotto la sigla V4P (Venice4Palestine). A firmarla, fra gli altri, Marco Bellocchio, Laura Morante, Abel Ferrara, Alba e Alice Rohrwacher, Toni e Peppe Servillo, Matteo Garrone, Valeria Golino, Fiorella Mannoia.

