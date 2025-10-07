Venezuela: Maduro, 'gruppo pianificava attacco a ambasciata Usa'

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che il suo governo è alla ricerca dei presunti responsabili della pianificazione di un "attacco" all'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas, secondo quanto riporta Afp. "Un gruppo terroristico locale" aveva pianificato di piazzare una "carica esplosiva" nella sede diplomatica americana.

Maduro ha affermato che l'amministrazione di Donald Trump "ha già le informazioni", stando a quanto riporta la Efe. "Stiamo proseguendo con le ricerche di alcuni di questi individui che si trovano in territorio venezuelano. Questo è tutto ciò che posso dire", ha dichiarato il presidente nel suo programma settimanale "Con Maduro+", trasmesso dall'emittente statale Venezolana de Televisión. (ANSA-AFP).