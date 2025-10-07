Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Risultati elezioni CalabriaRegionali Comune per ComunePapa Leone IorFrancia LecornuGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraVenezuela: Maduro, 'gruppo pianificava attacco a ambasciata Usa'
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Venezuela: Maduro, 'gruppo pianificava attacco a ambasciata Usa'

Venezuela: Maduro, 'gruppo pianificava attacco a ambasciata Usa'

Il governo venezuelano è alla ricerca dei presunti responsabili

Il governo venezuelano è alla ricerca dei presunti responsabili

Il governo venezuelano è alla ricerca dei presunti responsabili

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che il suo governo è alla ricerca dei presunti responsabili della pianificazione di un "attacco" all'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas, secondo quanto riporta Afp. "Un gruppo terroristico locale" aveva pianificato di piazzare una "carica esplosiva" nella sede diplomatica americana.

Maduro ha affermato che l'amministrazione di Donald Trump "ha già le informazioni", stando a quanto riporta la Efe. "Stiamo proseguendo con le ricerche di alcuni di questi individui che si trovano in territorio venezuelano. Questo è tutto ciò che posso dire", ha dichiarato il presidente nel suo programma settimanale "Con Maduro+", trasmesso dall'emittente statale Venezolana de Televisión. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Terrorismo