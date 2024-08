Venezuela, Machado convoca proteste in tutto il Paese

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha indetto per domani manifestazioni in "tutte le città" del Paese, per protestare contro i presunti brogli elettorali commessi dal presidente Nicolás Maduro. "Dobbiamo rimanere fermi, organizzati e mobilitati con l'orgoglio di aver ottenuto una vittoria storica il 28 luglio e la consapevolezza che per raccoglierla andremo fino alla fine", ha detto Machado in un video sui social. "Il mondo vedrà la forza e la determinazione di una società decisa a vivere in libertà", ha aggiunto l'ex deputata, che ha poi chiesto di issare la bandiera venezuelana in segno di malcontento.