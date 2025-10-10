Venezuela, 'Consiglio sicurezza Onu si riunisca su minaccia Usa'

Il Venezuela ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di tenere colloqui di emergenza su quelle che ha definito "crescenti minacce" da parte degli Stati Uniti, che hanno inviato navi da guerra nei Caraibi per combattere il narcotraffico. Il Ministero degli Esteri ha affermato in una nota che gli attacchi statunitensi in acque internazionali, che hanno causato la morte di almeno 21 persone nelle ultime settimane, mettono a repentaglio la pace nella regione. (ANSA-AFP).