Venerdì 10 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
10 ott 2025
10 ott 2025
Venezuela, 'Consiglio sicurezza Onu si riunisca su minaccia Usa'

'Attacchi statunitensi mettono a rischio pace nella regione'

'Attacchi statunitensi mettono a rischio pace nella regione'

'Attacchi statunitensi mettono a rischio pace nella regione'

Il Venezuela ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di tenere colloqui di emergenza su quelle che ha definito "crescenti minacce" da parte degli Stati Uniti, che hanno inviato navi da guerra nei Caraibi per combattere il narcotraffico. Il Ministero degli Esteri ha affermato in una nota che gli attacchi statunitensi in acque internazionali, che hanno causato la morte di almeno 21 persone nelle ultime settimane, mettono a repentaglio la pace nella regione. (ANSA-AFP).

