Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni GazaStato di PalestinaMaltempoSentenza Ciro GrilloPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraVenezi, "grata ed emozionata per nomina alla Fenice"
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Venezi, "grata ed emozionata per nomina alla Fenice"

Venezi, "grata ed emozionata per nomina alla Fenice"

Su IG: "Onorerò l'incarico a livello nazionale e internazionale"

Su IG: "Onorerò l'incarico a livello nazionale e internazionale"

Su IG: "Onorerò l'incarico a livello nazionale e internazionale"

"Accolgo con emozione e gratitudine la scelta del mio nome come nuovo direttore musicale del Gran Teatro La Fenice, una istituzione a cui ho sempre guardato con grande rispetto e ammirazione per la qualità e il prestigio che esprime". Così Beatrice Venezi in un post sul suo profilo ufficiale Instagram. "Desidero innanzitutto ringraziare di cuore la Fondazione del Teatro e le istituzioni rappresentate all'interno del Consiglio per la fiducia accordatami. Sono profondamente onorata di ricevere questo prestigioso incarico, che mi impegnerò ad onorare sia a livello nazionale che internazionale, con l'obiettivo di condurre tutti i corpi stabili del Teatro verso successi sempre maggiori. Non vedo l'ora di iniziare questo dialogo umano, artistico e musicale con il Teatro, la città di Venezia e il suo pubblico", conclude Beatrice Venezi nel suo post.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata