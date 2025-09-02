Vendola, 'non c'entra la generosità, ma l'autonomia'

"Non c'entra niente la generosità, c'entra l'autonomia dei partiti, c'entra il primato della politica. Io sono il presidente di Sinistra italiana, che è un altro partito e rispondo alla mia comunità politica. E quindi se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione". Così Nichi Vendola, dalla festa dell'Unità di Reggio Emilia, ha commentato la richiesta di Antonio Decaro di un gesto di generosità in vista delle regionali in Puglia.
Ultima oraVendola, 'non c'entra la generosità, ma l'autonomia'