Vendite in calo, dal 2022 cresce solo la spesa.

L'Istat ha registrato un calo delle vendite al dettaglio ad agosto, pari allo 0,4% in valore e allo 0,5% in volume rispetto al mese precedente. Tuttavia, rispetto all'anno precedente, a causa dell'inflazione, si è speso di più per acquistare di meno: le vendite al dettaglio sono aumentate in valore del 2,4% e diminuite in volume del 4,1%. L'incremento della spesa è dovuto esclusivamente agli acquisti alimentari, che hanno registrato un aumento del 5,6% in valore e un calo del 4,1% in volume, mentre quelli dei beni non alimentari hanno avuto una variazione negativa sia in valore (-0,3%) sia in volume (-4,2%). Ad agosto, gli scontrini della grande distribuzione sono aumentati, soprattutto per i discount alimentari, dove le vendite sono cresciute dell'8,6% in valore su base annua, più di tre volte rispetto al dato nazionale, secondo i dati Istat. Inoltre, sono aumentati anche il commercio elettronico (+1,4%) e le vendite al di fuori dei negozi, come ad esempio il commercio ambulante (+1,3%). Al contrario, i piccoli negozi hanno registrato una riduzione delle vendite dello 0,2%. Per quanto riguarda la grande distribuzione, l'aumento del 4,8% su base annua è dovuto principalmente al settore alimentare (+7,1%), mentre quello non alimentare è cresciuto solo dello 0,2%.