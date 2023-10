Vendite di vino al supermarket, -3,4% secondo Osservatorio Uiv-Ismea

I dati dell'Osservatorio Uiv-Ismea su base Ismea-Nielsen-IQ mostrano un lieve miglioramento delle vendite di vino nella Grande distribuzione italiana nei mesi estivi, che portano il cumulato dei primi nove mesi di quest'anno a una variazione del -3,4% in volume (nel semestre la perdita era del -3,9%) e del +3,4% in controvalore, sostenuto dall'aumento dei prezzi. I vini fermi registrano un -3,9% nei volumi (+2,6% i valori), mentre gli spumanti risalgono a +0,6% nelle quantità e a +6,2% nei valori (pari a 455 milioni di euro). I consumatori mostrano un atteggiamento prudente tra gli scaffali, privilegiando prodotti in promozione o più convenienti a scapito di altri. Ad esempio, gli spumanti low cost ("Charmat non Prosecco") hanno superato nelle vendite in volume anche il Prosecco Doc (24,8 milioni, comunque in risalita) e si stanno affermando non solo nei discount ma anche nei canali Iper e Super. Inoltre, le principali tipologie di vino registrano segni meno, come il Chianti Classico (-13,2%) e il Prosecco Docg (-14,5%), che cedono quote a indicazioni geografiche o vini comuni più accessibili. Nel complesso, i listini rimangono alti (+7% sul pari periodo 2022). Tra le tipologie, i vini bianchi (-3%), i rosati (-3,6%) e i rossi (-4,8%) fanno leggermente meglio della media (-3,9%). Tra le Ig (indicazioni geografiche), solo il Vermentino di Sardegna, il Puglia Igp e il Cannonau sono in dinamica positiva (+4%, +2% e +3% rispettivamente in volume).