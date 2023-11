Vendite al dettaglio in Cina +7,6%, produzione +4,6% ottobre

L'attività economica cinese a ottobre si è rivelata contrastata, con una ripresa più forte del previsto della spesa dei consumatori e della produzione industriale, ma con una crescita degli investimenti frenata dalla crisi immobiliare in corso. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, le vendite al dettaglio sono aumentate del 7,6% su base annua, mentre la produzione industriale è salita del 4,6%. Il tasso di disoccupazione urbana è rimasto invariato al 5%. I prodotti sportivi e di altro intrattenimento per il tempo libero hanno registrato un aumento delle vendite del 25,7%, così come la ristorazione, gli alcolici e i tabacchi. Inoltre, le vendite di auto sono aumentate del 11,4%. La spesa turistica durante la Golden Week, a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre, è quasi tornata ai livelli pre-pandemia del 2019, grazie ai maggiori viaggi interni rispetto a quelli verso l'estero. Pechino ha annunciato misure di sostegno all'economia, soprattutto per i governi locali in difficoltà per il debito accumulato, oltre a piani per stabilizzare il settore immobiliare. Le vendite immobiliari in Cina sono calate del 6,8% su base annua nei primi 10 mesi del 2023, mentre gli investimenti nel settore sono scesi del 9,3%. Il Fondo monetario internazionale ha aumentato le stime di crescita del Pil cinese nel 2023 e nel 2024, ma ha anche messo in guardia dalla "pressione" al ribasso del settore immobiliare, che genera circa un quarto della composizione del Pil, quota stimata ora in calo da Ubs a circa il 22%. Evergrande e Country Garden sono i due sviluppatori immobiliari in default che hanno un debito aggregato intorno ai 530 miliardi di dollari.