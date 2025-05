Vendite al dettaglio in calo a marzo: Istat segnala diminuzione del 2,8% in valore

Calano a marzo le vendite al dettaglio, sia in valore che in volume (-0,5% per entrambi). Lo comunica l'Istat. Sono in calo sia i beni alimentari (-0,5% in valore e -0,9% in volume) sia i non alimentari (rispettivamente -0,3% e -0,4%). Su base tendenziale, a marzo 2025, c'è "un calo ancora più ampio di quello osservato lo scorso mese", sottolinea Istat: -2,8% in valore e -4,2% in volume. Il calo è più marcato per i beni alimentari (-4,2% in valore e -6,7% in volume), meno accentuato per i beni non alimentari (-1,4% in valore e -2,1% in volume).