Velivolo precipitato a Sabaudia: morti due militari

È stato localizzato il velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina precipitato questa mattina all'interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L'aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell'area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.