Vaticano, "in Italia resistenza nell'affrontare gli abusi"

La Commissione pontificia per la tutela dei minori, nel Rapporto annuale presentato oggi in Vaticano, "rileva una notevole resistenza culturale in Italia nell'affrontare gli abusi. I tabù culturali possono rendere difficile per le vittime/sopravvissuti-e e per le loro famiglie parlare delle proprie esperienze e denunciarle alle autorità".

Inoltre si evidenzia la parziale collaborazione della Chiesa italiana alla ricerca del Vaticano: "Il questionario quinquennale della Commissione sulla tutela ha ricevuto risposta da 81 diocesi delle 226 appartenenti alla Conferenza" episcopale italiana.

La Commissione pontificia "raccomanda" alla Chiesa italiana, ai vari livelli, di "ampliare la collaborazione formale con le autorità civili nella risposta alle denunce, per garantire un esame più efficace delle accuse e una maggiore trasparenza". C'è anche la raccomandazione a "proseguire lo sviluppo di un dialogo congiunto tra la società civile, i gruppi di difesa e sostegno delle vittime/sopravvissuti-e, le forze dell'ordine e le università, per promuovere opportunità di formazione che migliorino le competenze interne della Chiesa locale, ne dimostrino l'impegno verso la trasparenza e le consentano di essere un referente ancora più visibile all'interno della società".