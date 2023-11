Vaticano, Battesimi e Padrini per Trans e Gay

Nulla osta che anche i transessuali possano richiedere e ricevere il Battesimo. Possono anche essere padrini e testimoni di nozze in Chiesa. È consentito anche ai padrini omosessuali che vivono in coppia, purché conducano "una vita conforme alla fede". Queste sono le indicazioni che arrivano dal Dicastero per la Dottrina della Fede, guidato dal Cardinale Victor Manuel Fernandez, in risposta ai quesiti inviati al Dicastero nel luglio 2023 da Mons. José Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile, riguardanti la possibile partecipazione ai sacramenti del Battesimo e del Matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive.