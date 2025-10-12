Vasto incendio nello storico monastero di Bernaga, a Lecco

Un vasto incendio è divampato questa sera a La Valletta Brianza (Lecco) nello storico Monastero di Bernaga, realizzato all'inizio del XVII secolo e recentemente diventato famoso per essere il luogo in cui ha ricevuto la sua prima comunione San Carlo Acutis. Inestimabili i danni.

Le fiamme si sono sviluppate - per cause ora in corso d'accertamento - dalla parte alta della struttura, dove alloggiano le 21 suore, tutte illese ed evacuate, e si sono presto estese a tutto l'edificio che è per larga parte in legno. Il rogo sarebbe partito da una camera.

Sono intervenute sul posto diverse unità dei vigili del fuoco dai comandi di Lecco e di Merate (Lecco). Ingenti i danni che la struttura ha riportato fin dalle prime ore del rogo, disperato il tentativo di contenere le fiamme, visibili nella notte anche a diversi chilometri di distanza. L'intervento si è protratto per ore. Le religiose, scosse per l'accaduto, sono state accompagnate nel vecchio municipio di Perego e quindi collocate in strutture della Nostra Famiglia a Bosisio Parini (Lecco) e a Ponte Lambro (Como). Nessuna è rimasta ferita. Salvato solo un quadro che si trovava monastero.

Secondo il sindaco de La Valletta Brianza, Marco Panzeri, potrebbe essersi trattato di un corto circuito. Saranno ora le indagini ad accertare l'accaduto.