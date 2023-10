Vasco, 240mila biglietti venduti per i 5 live 2024

L'estate bussa alle porte, entra dalle finestre, s'infila sotto le gonne delle donne... ed è subito boom di vendite per il ritorno di Vasco Rossi negli stadi a giugno 2024. In meno di 60 minuti sono stati, infatti, venduti 240mila biglietti per le 5 date a Milano e Bari. Un avvio al di là delle aspettative stesse, che dimostra come la "voglia di Vasco" e del suo rock 'n' roll show stia contagiando tutti. Un risultato straordinario per il quale gli organizzatori informano di essere al lavoro per l'apertura di nuove date nelle due città.