Le autorità polacche hanno convocato l'ambasciatore russo a Varsavia in merito alla morte in carcere di Alexei Navalny. Lo ha reso noto il governo. Il ministero degli Esteri polacco, si legge in una nota, "chiede alle autorità russe di assumersi la responsabilità della morte di Alexei Navalny e di condurre un'indagine completa e trasparente per determinare le circostanze e la causa della sua morte".