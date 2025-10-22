Vannacci, vado avanti e membri dei miei team potranno candidarsi

'Il mondo al contrario' è un'associazione culturale che ha nello statuto la diffusione delle idee e dei principi che ho espresso nel mio libro. Al momento ci sono 170 comitati dei team Vannacci in Italia e uno in Istria, mi auguro che si arrivi a 200 prima della fine dell'anno e se qualcuno che è nei team si vorrà presentare alle prossime elezioni potrà farlo, è nella legittimità di farlo. Poi visto che i principi espressi nel mio libro sono in gran parte sovrapponibile a quelli della Lega, mi auguro che in gran parte si presentino con la Lega". L'ha detto Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega e vicesegretario del partito dopo la riunione del Consiglio federale del Carroccio che ha chiamato in causa l'associazione che fa capo al generale.

Su uno stop all'attività politica dei team, emerso dal federale di ieri, Vannacci ha detto: "Non mi fido di certa stampa", aggiungendo di non aver avuto modo di sentire Salvini perché impegnato anche oggi all'estero. e ha concluso: "Non sono assolutamente preoccupato, vado avanti più determinato e con più entusiasmo di prima".