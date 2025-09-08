Venerdì 5 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeVoto fiducia in FranciaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraVannacci, 'nella Lega ognuno porta il meglio di sé'
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Vannacci, 'nella Lega ognuno porta il meglio di sé'

Vannacci, 'nella Lega ognuno porta il meglio di sé'

"Avanti insieme per renderla sempre più grande e influente"

"Avanti insieme per renderla sempre più grande e influente"

"Avanti insieme per renderla sempre più grande e influente"

"Non c'è nessuna replica". Così l'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, interpellato dall'ANSA, commenta le critiche nei suoi confronti sollevate da alcuni esponenti del suo partito, da ultimi il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. "Andiamo avanti tutti insieme per una Lega sempre più grande e influente - aggiunge Vannacci al telefono da Strasburgo -. Ognuno porta il meglio di sé".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Roberto VannacciLega