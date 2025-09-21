Sabato 20 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Ultima ora

Ultima oraVance,Charlie un eroe dell'America e un martire della fede
21 set 2025
Vance,Charlie un eroe dell'America e un martire della fede

"Diremo la verità ogni giorno. Per Charlie ricostruiremo la grandezza dell'America. E' un eroe dell'America e un martire per la fede cristiana". Lo ha detto il vicepresidente JD Vance. "Mi sento di parlare per l'intero stadio nel dire: Erika ti vogliamo bene e saremo sempre al tuo fianco", ha aggiunto. "Il malvagio assassino che ci ha portato via Charlie si aspettava che oggi celebrassimo un funerale, e invece, amici miei, abbiamo avuto una rinascita e una celebrazione di Charlie Kirk e del suo Signore, Gesù Cristo", ha aggiunto.

