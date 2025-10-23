Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima oraVance, per Trump Cisgiordania non sarà annessa da Israele
23 ott 2025
Vance, per Trump Cisgiordania non sarà annessa da Israele

'Il voto della Knesset strano e sciocco'

"La politica di Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele". Lo afferma il vicepresidente degli Usa J.D. Vance in Israele, come riporta Haaretz.

Il vicepresidente Usa ha detto di essere rimasto sconcertato dal voto della Knesset di ieri per l'annessione della Cisgiordania, definendolo "strano e sciocco".

Il vicepresidente Usa ha dichiarato ai giornalisti a Tel Aviv di "sentirsi piuttosto bene" riguardo al cessate il fuoco a Gaza dopo i colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

