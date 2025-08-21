Martedì 19 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
21 ago 2025
Vance, 'Mosca vuole territori ucraini non ancora occupati'

'E' proprio lì il nocciolo della trattativa'

Nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, la Russia vuole "alcuni porzioni di territorio, la maggior parte delle quali ha già occupato, ma alcune non ancora". Lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance in un'intervista a Fox News aggiungendo che "è proprio lì che si trova il nocciolo della trattativa". Dal canto suo, ha affermato, "l'Ucraina vuole essere sicura di non essere invasa di nuovo dalla Russia. Vuole essere sicura di mantenere l'integrità territoriale a lungo termine".

