Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scommesse NbaVideo LouvreOmicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraVance, Hamas sarà disarmato dalla forza internazionale
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Vance, Hamas sarà disarmato dalla forza internazionale

Vance, Hamas sarà disarmato dalla forza internazionale

'Richiederà tempo e dipenderà molto da composizione della forza'

'Richiederà tempo e dipenderà molto da composizione della forza'

'Richiederà tempo e dipenderà molto da composizione della forza'

Il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che sarà una forza di sicurezza internazionale, ancora da costituire, ad assumere la guida del disarmo di Hamas, una delle questioni più spinose per il raggiungimento di una pace duratura a Gaza. Vance ha parlato da Israele, al termine di una visita volta a consolidare un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas. In un discorso ai giornalisti, Vance ha avvertito che il compito di disarmare Hamas - obiettivo cui il gruppo militante si oppone da tempo - "richiederà del tempo e dipenderà molto dalla composizione di tale forza".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas