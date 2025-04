I dazi sono "necessari" per raddrizzare gli squilibri commerciali ma ci vorrà del tempo per vedere i loro effetti. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance in un'intervista a Fox. Senza nascondere che gli americani potrebbero potenzialmente pagare gli effetti delle tariffe nel breve termine, Vance ha difeso l'azione del governo: serve "un grande cambiamento. Non possiamo continuare a seguire la strada globalista di Biden".