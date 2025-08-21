Vance: all'Europa la maggior parte della sicurezza dell'Ucraina

Gli europei dovranno assumersi la grande parte del peso delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, secondo il quale l'Europa dovrà fare la "parte del leone".

"Non penso che noi dovremmo farci carico di questo peso. Credo che dovremmo essere d'aiuto se necessario per fermare la guerra - ha osservato Vance -. Ritengo che dovremmo aspettarci, e il presidente di sicuro se lo aspetta, che l'Europa svolga un ruolo guida. Qualunque sia la forma che assumerà, gli europei dovranno farsi carico della maggior parte dell'onere".