Valentina Greco dimessa dall'ospedale, presto in Italia

Valentina Greco, la 42enne cagliaritana scomparsa in Tunisia per 10 giorni e poi ritrovata nella sua casa di Sidi Bou Said dalla gendarmeria, sta lasciando l'ospedale di Tunisi. Il fratello Alessio, giunto ieri nel Paese nordafricano, ha saldato il conto delle cure. E presto i due potrebbero prendere il primo volo per l'Italia. Le autorità locali hanno già sentito la donna e le hanno restituito cellulare e computer. Ne dà notizia all'ANSA l'avvocato Gianfranco Piscitelli, referente dell'associazione Penelope, in contatto in questi giorni con la famiglia Greco.