Valditara telefona al padre del quindicenne suicida

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, apprende l'ANSA da fonti qualificate, ha chiamato il padre del ragazzo che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel Comune dei Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, e gli ha espresso solidarietà e vicinanza. Gli ha inoltre assicurato che le ispezioni nelle due scuole frequentate dal figlio, alle medie e poi alle superiori - il ragazzo avrebbe dovuto iniziare il secondo anno dell'istituto tecnico Pacinotti di Fondi - sono partite.