Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraValditara telefona al padre del quindicenne suicida
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Valditara telefona al padre del quindicenne suicida

Valditara telefona al padre del quindicenne suicida

Gli ha assicurato che le ispezioni nelle scuole sono iniziate

Gli ha assicurato che le ispezioni nelle scuole sono iniziate

Gli ha assicurato che le ispezioni nelle scuole sono iniziate

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, apprende l'ANSA da fonti qualificate, ha chiamato il padre del ragazzo che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel Comune dei Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, e gli ha espresso solidarietà e vicinanza. Gli ha inoltre assicurato che le ispezioni nelle due scuole frequentate dal figlio, alle medie e poi alle superiori - il ragazzo avrebbe dovuto iniziare il secondo anno dell'istituto tecnico Pacinotti di Fondi - sono partite.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaGiuseppe Valditara