Valditara, mai detto che femminicidi colpa degli immigrati

"Non ho mai detto che il femminicidio è colpa degli immigrati. Ho detto una cosa diversa, che nel nostro Paese è in atto un fenomeno di aumento delle violenze sessuali, che sono un altro fenomeno molto triste". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Salone dello Studente di Campus a Roma. "I dati sono purtroppo inequivocabili e mi dispiace che qualcuno li abbia alterati o non li abbia conosciuti. C'è un aumento preoccupante delle violenze sessuali. E che cosa ho detto? Ho detto che a queste violenze sessuali contribuisce anche, è importante l'anche, la marginalità e la devianza conseguenti a una immigrazione irregolare. Allora non ho detto che è l'immigrato che è causa di questo, ho detto la marginalità e la devianza".