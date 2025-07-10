Valditara: 'chi boicotta l'orale della maturità sarà bocciato'

"Fra le riforme che stiamo per varare c'è anche una riforma della Maturità. Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all'orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perchè non è preparato, quello può capitare, ma perchè vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Rai News 24 sul caso dei due ragazzi che in Veneto non hanno voluto sostenere gli orali alla Maturità.