Valanga sull'Ortles, morti tre scialpinisti tedeschi

In Alto Adige, il distacco ha coinvolto un gruppo di 5 persone

Una valanga si è staccata nel pomeriggio, attorno alle 16, nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. Il distacco ha coinvolto un gruppo di cinque scialpinisti di nazionalità tedesca e, al momento, si registrano tre vittime.

Le operazioni sono ancora in corso, coordinate dalla Stazione del Soccorso alpino di Solda con il supporto delle Stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei Vigili del fuoco a valle.

