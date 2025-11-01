Sabato 1 Novembre 2025

1 Novembre 2025

È già campagna per le Politiche
1 nov 2025
Valanga sull'Ortles, morti tre scialpinisti tedeschi (2)

Sono in tutto sette le persone coinvolte nel distacco della valanga caduta nel pomeriggio nel gruppo dell'Ortles, in Alto Adige....

Sono in tutto sette le persone coinvolte nel distacco della valanga caduta nel pomeriggio nel gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Tre le vittime: tre scialpinisti tedeschi, un uomo ed una donna di 30 anni ed un uomo di 50 anni che facevano parte di un unico gruppo, sono stati travolti mentre salivano e recuperati senza vita dai soccorritori. Pare che il crollo sia stato improvviso e non abbia lasciato scampo. La valanga ha colpito anche altre quattro persone, aggregate in un secondo gruppo, due delle quali risultano ancora disperse.

