Valanga sull'Ortles, morti tre scialpinisti tedeschi (2)

Sono in tutto sette le persone coinvolte nel distacco della valanga caduta nel pomeriggio nel gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Tre le vittime: tre scialpinisti tedeschi, un uomo ed una donna di 30 anni ed un uomo di 50 anni che facevano parte di un unico gruppo, sono stati travolti mentre salivano e recuperati senza vita dai soccorritori. Pare che il crollo sia stato improvviso e non abbia lasciato scampo. La valanga ha colpito anche altre quattro persone, aggregate in un secondo gruppo, due delle quali risultano ancora disperse.
