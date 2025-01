Valanga sulle Alpi Lepontine: recupero delle salme di tre scialpinisti a Punta Valgrande

Sono ancora in corso le operazioni di recupero delle salme dei tre scialpinisti travolti dalla valanga che si è staccata da Punta Valgrande, sulle Alpi Lepontine, nel territorio comunale di Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola. È atteso il via libera del magistrato per il trasporto a valle dei corpi.

I primi a intervenire sono stati alcuni scialpinisti, che hanno provveduto a estrarre dalla neve le tre persone coinvolte. Inutili i tentativi di rianimazione: i tre sono deceduti a causa probabilmente dei traumi riportati durante il trascinamento, per svariate centinaia di metri.

Alle operazioni hanno preso parte tre unità cinofile da valanga. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Varzo.