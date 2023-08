Utile del semestre Cdp sale del 28% a 1,9 miliardi

Cdp spa chiude il primo semestre dell'anno con un utile in decisa crescita (+28%) a 1,9 miliardi di euro. E' quanto hanno annunciato i vertici alla presentazione dei conti approvati dal cda. L'utile è stato spinto dall'aumento del margine di interesse e dei dividendi. A livello consolidato l'utile è risultato in calo a 2,8 miliardi di euro contro i 3,7 dello stesso periodo del 2022 che beneficiava "di risultati estremamente positivi" di alcune partecipate, in primis Eni.