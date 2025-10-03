Usb-Cgil, a Roma in 300mila a corteo per Gaza e Flotilla

"Siamo meravigliosi. Siamo 300mila". É quanto hanno affermato gli organizzatori dell'Usb alla manifestazione di Roma per lo sciopero generale per la Palestina e per la Flotilla, parlando solo della parte del corteo gestita dal sindacato Usb.

Cgil conferma i numeri dell'Usb nella Capitale: "Oggi a Roma stanno manifestando almeno 300mila persone", hanno fatto sapere gli organizzatori della Cgil di Roma e Lazio che si stanno ricongiungendo con Usb. La testa del corteo per la Palestina e per la Flotilla ora si trova allo sbocco della tangenziale, sulla rampa per prendere l'A24.