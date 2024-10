Usa,vogliamo vedere cambiamenti subito da parte di Israele

"Ci sono dei cambiamenti che vogliamo vedere immediatamente" da parte di Israele a Gaza, "non entro trenta giorni". Lo ha precisato il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, a proposito della lettera inviata da Antony Blinken e Lloyd Austin al ministro della Difesa israeliano. "Non abbiamo visto abbastanza impegno in questo senso nelle ultime settimane, per questo abbiamo deciso di inviare una lettera", ha aggiunto il funzionario.