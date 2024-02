'Usa valutano la possibilità di lanciare aiuti a Gaza da aerei'

La Casa Bianca sta valutando la possibilità di lanciare aiuti a Gaza da aerei poiché le consegne via terra diventano sempre più difficili. Lo hanno riferito ad Axios quattro funzionari Usa. "La situazione è davvero grave. Abbiamo bisogno di misure estreme come i lanci aerei", ha detto una delle fonti. Tuttavia, ammettono i funzionari, gli aiuti via aerea sono limitati poiché un jet militare può sganciare solo una quantità di rifornimenti equivalente a quella trasportata da uno o due camion. Quindi possono servire in caso di emergenza ma, sottolineano le fonti, l'unico modo per inviare assistenza a Gaza è via terra.