Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueMartina NasoniUcrainaAlessia Morani
Acquista il giornale
Ultima oraUsa, 'Trump lavora ancora a incontro Putin-Zelensky'
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Usa, 'Trump lavora ancora a incontro Putin-Zelensky'

Usa, 'Trump lavora ancora a incontro Putin-Zelensky'

Lo ha affermato funzionario Casa Bianca all'Afp

Lo ha affermato funzionario Casa Bianca all'Afp

Lo ha affermato funzionario Casa Bianca all'Afp

Donald Trump sta ancora lavorando a un incontro di pace tra i leader russo e ucraino: lo ha dichiarato la Casa Bianca, dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che il presidente americano rischiava di essere "preso in giro" da Vladimir Putin se quest'ultimo non accettasse l'incontro a breve. "Il presidente Trump e il suo team per la sicurezza nazionale continuano a collaborare con i funzionari russi e ucraini per un incontro bilaterale che ponga fine alle uccisioni e alla guerra", ha dichiarato all'Afp un funzionario della Casa Bianca protetto dall'anonimato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata