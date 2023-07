Usa, Trump: la giustizia mi attacca perché sono davanti a Biden

"Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, la giustizia mi attacca. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. "Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande. Le elezioni del 2024 saranno le più importanti di tutte. Biden non è in grado di mettere due parole in fila". Trump è anche tornato ad attaccare il figlio del presidente Usa, Hunter, accusando il dipartimento di Giustizia di avergli "dato semplicemente una multa per i crimini commessi". Il tycoon ha anche accusato Biden di "avere tenuto tantissimi documenti classificati quando era vicepresidente e senatore. Ma nessuno ne parla, parlano solo di Trump", ha tuonato.