Usa, 'sul 5% Nato evitare promesse vuote, sfide davanti'

Gli Stati Uniti vogliono evitare "promesse vuote" sull'aumento della spesa militare al 5% così com'è stato per il summit del Galles, dato che alcuni alleati, "come il Canada", arriveranno al 2% concordato all'epoca solo il prossimo anno. Lo ha detto l'ambasciatore americano alla Nato Matt Whitaker in un briefing con la stampa alla vigilia del summit dell'Aia. "Dobbiamo raggiungere il 5% il prima possibile, i nostri avversari non aspetteranno che siamo pronti", ha aggiunto precisando che ci saranno "rapporti regolari" sulla crescita della spesa e che gli alleati "si controlleranno l'un l'altro".