USA stanziano 325 milioni di dollari per aiutare Kiev

Come anticipato dai media statunitensi, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina per un valore di 325 milioni di dollari. La nota del Segretario di Stato Antony Blinken sottolinea che "la resilienza, il coraggio e la determinazione dell'Ucraina hanno ispirato il mondo e hanno incoraggiato gli sforzi statunitensi e globali per aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro". Il pacchetto comprende "nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro e munizioni a grappolo, che contribuiranno a migliorare ulteriormente la capacità dell'Ucraina di proseguire la sua controffensiva".