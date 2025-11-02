Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovanni Galeone mortoOmicidio MessinaBattaglia di ProvorskTreno InghilterraSinner Aliassime
Acquista il giornale
Ultima ora'Usa stanno ammodernando ex base navale a Porto Rico'
2 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Usa stanno ammodernando ex base navale a Porto Rico'

'Usa stanno ammodernando ex base navale a Porto Rico'

Media: 'Indizio di possibili operazioni contro il Venezuela'

Media: 'Indizio di possibili operazioni contro il Venezuela'

Media: 'Indizio di possibili operazioni contro il Venezuela'

L'esercito Usa sta ammodernando una ex base navale della Guerra Fredda da tempo abbandonata a Porto Rico suggerendo preparativi per operazioni prolungate contro il Venezuela. Lo scrive sul proprio sito la Reuters.

L'attività di costruzione presso l'ex base navale di Roosevelt Roads a Porto Rico — chiusa dalla Marina più di vent'anni fa — era in corso il 17 settembre, quando le squadre hanno iniziato a liberare e riasfaltare i raccordi che conducono alla pista, secondo foto scattate dall'agenzia.

Fino al ritiro della Marina nel 2004, Roosevelt Roads era una delle più grandi stazioni navali Usa al mondo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata