Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Usa rivedono i dati, 911 mila posti di lavoro in meno
9 set 2025
Usa rivedono i dati, 911 mila posti di lavoro in meno

Nei 12 mesi da aprile 2024 a marzo 2025, secondo il Bls

Il ritmo di crescita dell'occupazione negli Usa è stato probabilmente significativamente più debole rispetto a quanto riportato dall'inizio del 2024 all'inizio di quest'anno: secondo la revisione ancora provvisoria dei dati da parte dell'ufficio statistica del dipartimento del lavoro (Bls), gli Stati Uniti hanno creato 911.000 posti di lavoro in meno nei 12 mesi terminati a marzo. Se questo dato dovesse essere confermato, porterebbe il ritmo medio di crescita dell'occupazione da 147.000 posti di lavoro al mese nel periodo a circa 71.000.

