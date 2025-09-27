Usa revoca il visto al presidente colombiano Petro

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato su X di voler revocare il visto al presidente colombiano Gustavo Petro che ieri ha preso parte a una manifestazione a favore di Gaza a New York. "Oggi il presidente colombiano Gustavo Petro si è fermato in una strada di New York e ha chiesto ai militari americani di disobbedire agli ordini incitando alla violenza - si legge nel post -. Revocheremo il visto a Petro a causa delle sue azioni sconsiderate e provocatorie".