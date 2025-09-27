Sabato 27 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Usa revoca il visto al presidente colombiano Petro
27 set 2025
Usa revoca il visto al presidente colombiano Petro

Accuse di 'incitare alla violenza' durante manifestazione ProPal

Accuse di 'incitare alla violenza' durante manifestazione ProPal

Accuse di 'incitare alla violenza' durante manifestazione ProPal

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato su X di voler revocare il visto al presidente colombiano Gustavo Petro che ieri ha preso parte a una manifestazione a favore di Gaza a New York. "Oggi il presidente colombiano Gustavo Petro si è fermato in una strada di New York e ha chiesto ai militari americani di disobbedire agli ordini incitando alla violenza - si legge nel post -. Revocheremo il visto a Petro a causa delle sue azioni sconsiderate e provocatorie".

