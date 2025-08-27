Lunedì 25 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSinnerCrisi governo FranciaManovra 2026 IrpefDonna violentata RomaVuelta 2025
Acquista il giornale
Ultima ora'Usa pronti a offrire intelligence e difesa aerea a Kiev'
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. 'Usa pronti a offrire intelligence e difesa aerea a Kiev'

'Usa pronti a offrire intelligence e difesa aerea a Kiev'

Ft, in piano europeo per sicurezza Ucraina dopo la guerra

Ft, in piano europeo per sicurezza Ucraina dopo la guerra

Ft, in piano europeo per sicurezza Ucraina dopo la guerra

Gli Usa si sono detti disponibili a fornire risorse di intelligence e supervisione sul campo di battaglia ad un piano di sicurezza occidentale per l'Ucraina del dopoguerra e a partecipare ad uno scudo di difesa aerea guidato dall'Europa, con una no-fly zone. Lo scrive il Financial Times. Il piano delle capitali occidentali includerebbe una zona smilitarizzata, forse pattugliata da forze di pace neutrali di un Paese terzo concordato da Kiev e Mosca. Dietro, un confine molto più robusto, difeso da truppe ucraine armate e addestrate dalla Nato. Più in profondità, come terza linea di difesa, una forza di deterrenza guidata dall'Europa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaNato